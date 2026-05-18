UE: 100 mln euro aiuti per agricoltura in Lituania

La Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime lituano da 100 milioni di euro per fornire aiuti agli investimenti alle imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Gli investimenti devono essere collegati a uno degli obiettivi specifici dei piani strategici dell'UE per il settore agricolo (regolamento (UE) 2021/2115), integrato dall'obiettivo trasversale di ridurre l'uso delle risorse, migliorare la qualità del suolo, adattarsi ai cambiamenti climatici, ridurre l'inquinamento atmosferico da gas di ammoniaca e rafforzare le norme in materia di benessere degli animali. Nell'ambito del regime, l'aiuto sarà erogato mediante prestiti che saranno concessi per colmare un deficit di finanziamento del mercato accertato per gli agricoltori. Il regime resterà in vigore fino al 31 dicembre 2028.

La Commissione ha valutato il regime in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'UE, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni, e agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali.

La Commissione ha ritenuto che il regime sia necessario e adeguato per incoraggiare gli investimenti nei settori specifici. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il regime sia proporzionato, in quanto limitato al minimo necessario, e avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Su tale base, la Commissione ha approvato il regime lituano ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.