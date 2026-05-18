It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Pietro Coricelli protagonista a TuttoFood

Intervista esclusiva con l'ad Chiara Coricelli

In occasione di TuttoFood 2026 Pietro Coricelli si è presentata al pubblico con una nuova veste, frutto di un importante progetto di rinnovamento della propria identità. Un’evoluzione che segna un nuovo capitolo nella storia dell’azienda umbra olearia, rafforzandone il posizionamento e la capacità di dialogare con i mercati contemporanei, senza perdere il legame con le proprie origini. 

Ci spiega tutto Chiara Coricelli, amministratrice delegata e presidente di Pietro Coricelli.

Guarda il video:

Photo gallery Prodotti Pietro Coricelli a TuttoFood 2026
fli - 60159

EFA News - European Food Agency
Similar