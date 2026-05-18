Pietro Coricelli protagonista a TuttoFood
Intervista esclusiva con l'ad Chiara Coricelli
In occasione di TuttoFood 2026 Pietro Coricelli si è presentata al pubblico con una nuova veste, frutto di un importante progetto di rinnovamento della propria identità. Un’evoluzione che segna un nuovo capitolo nella storia dell’azienda umbra olearia, rafforzandone il posizionamento e la capacità di dialogare con i mercati contemporanei, senza perdere il legame con le proprie origini.
Ci spiega tutto Chiara Coricelli, amministratrice delegata e presidente di Pietro Coricelli.
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EFA News - European Food Agency
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