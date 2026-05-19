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CLARA MOSCHINI

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Callipo, cresce la quota di export

Esclusivo. Parla Giacinto Callipo

Il Gruppo Callipo, storica azienda calabrese con oltre 113 anni di storia, è tra i protagonisti di TuttoFood 2026, la manifestazione dedicata al Made in Italy e all'innovazione agroalimentare. In fiera, l'azienda punta su tre asset strategici: le nuove Tuna Salad, la linea biologica e il Gran Tartufo di Callipo Gelateria. 

Abbiamo incontrato Giacinto Callipo, co-owner Callipo Group.

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EFA News - European Food Agency
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