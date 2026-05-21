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CLARA MOSCHINI

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Aceto Balsamico Modena alla conquista dei mercati esteri

Cesare Mazzetti (presidente Consorzio): le prospettive dell'Igp

A TuttoFood 2026, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp ha presentato uno dei simboli del Made in Italy a livello internazionale. L’Aceto Balsamico di Modena Igp sta conquistando i mercati globali: ha raggiunto 130 Paesi nel mondo e oltre il 92% della produzione viene esportato.

Durante la fiera, lo stand del Consorzio ha ospitato degustazioni guidate, incontri dedicati alla qualità produttiva e attività dedicate al riconoscimento del prodotto autentico per differenziarlo da quello imitativo.

Nel corso della fiera, EFA News ha raccolto i commenti di Cesare Mazzetti, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp.

Guarda il video:

Photo gallery Stand Aceto Balsamico di Modena Igp a Tuttofood 2026 Stand Consorzio di Tutela dell'Aceto Balsamico Igp a Tuttofood 2026
lml/sav - 60174

EFA News - European Food Agency
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