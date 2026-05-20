Beretta: salumi intramontabili e un 50° d'eccezione
Enrico Farina (responsabile marketing) illustra a EFA News le novità sul mercato
A TuttoFood 2026, il brand Fratelli Beretta, marchio di tradizione della salumeria con una leadership sul mercato e una brand awareness pari al 96%, ha presentato diverse novità: dalla linea Maestri della Bresaola ai prosciutti crudi Dop, per finire con il Wuberone 50esimo, lanciato sul mercato in occasione del cinquantenario di Wüber.
Beretta propone le migliori linee di salumi della tradizione italiana e offre una vasta gamma di referenze, tra cui 34 eccellenze Dop e Igp commercializzate, di cui 16 prodotte in proprio.
Nel corso della manifestazione, EFA News ha raccolto il commento di Enrico Farina, Responsabile Marketing e direttore comunicazione di Fratelli Beretta.
Guarda il video:
EFA News - European Food Agency