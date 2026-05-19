Bilbao scalda i motori per il Food4Future

Il 27 e 28 maggio, Bilbao ospiterà Food4Future, uno degli eventi più importanti d'Europa nel settore del foodtech e dell'innovazione agroalimentare. Quest'anno, i convegni più significativi si terranno all'interno dell'Open Innovation & Corporate Venturing Summit, il segmento di Eatable Adventures, collettivo di scienziati alimentari, ingegneri, strateghi degli investimenti, costruttori ed ex fondatori guidato da José Luis Cabañero e Mila Valcárcel esperti di settori ad alto rischio e del mondo delle startup.

A Food4Future, dirigenti di alcune delle aziende leader a livello mondiale, tra cui McCain, Mahou, Nestlé, Siemens, Eroski, Loacker, Dacsa. Per l'Italia saranno presenti brand come Barilla, Martino Rossi, Amadori, Molino Casillo, Carozzi. Tutti condivideranno le loro strategie per affrontare le sfide più urgenti del settore e le aree su cui puntano per l'innovazione.

Alcune delle sessioni da non perdere:

"Progettare il motore dell'innovazione aziendale": Mahou San Miguel, Eroski, Alianza Team e Carozzi su come costruire strutture di innovazione realmente efficaci;

"Analisi di una collaborazione: dal Proof of Concept alla scalabilità". Nestlé, Sigma Tastech e Moa Foodtech su cosa serve davvero per passare dal progetto pilota alla produzione.

"Tradizione e startup si incontrano": Barilla, Loacker, Martino Rossi e Casillo raccontano come le aziende alimentari italiane a conduzione familiare stanno guidando il settore. La sessione è dedicata all'Italia guest star country.

Il 28 maggio alle 12.30 l'Italia è nuovamente guesta star country per il convegno dal titolo: Private and public innovation in agrifood: accelerators, investment,& ecosystem collaboration (Innovazione pubblica e privata nel settore agroalimentare: acceleratori, investimenti e collaborazione nell'ecosistema)

"Ridurre i rischi dell'innovazione": Nomad Foods, Wageningen e Cosun spiegano come giustificare l'innovazione in un contesto di forte pressione.