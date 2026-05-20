L'Ue partorisce il nuovo piano dei fertilizzanti

La Commissione europea ha adottato il Piano d'azione per i fertilizzanti, "iniziativa a sostegno degli agricoltori che si trovano ad affrontare l'aumento dei costi e la scarsità di fertilizzanti, a rafforzare la produzione interna e a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni". Secondo la nota ufficiale di Bruxelles, il Piano "contribuirà direttamente a garantire la sicurezza alimentare e a rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa, perseguendo al contempo ambiziosi obiettivi climatici e ambientali". Le recenti interruzioni dell'approvvigionamento e la volatilità dei prezzi, si legge nel comunicato ufficiale, "hanno messo sotto crescente pressione gli agricoltori di tutta Europa, esponendo l'Europa alla vulnerabilità agli shock esterni nell'approvvigionamento di fertilizzanti".



Basandosi sulla Comunicazione sui fertilizzanti adottata nel 2022, il Piano d'azione approvato combina misure di sostegno immediate volte a garantire l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento con azioni a lungo termine per rafforzare la produzione interna di fertilizzanti, migliorare la resilienza dell'offerta e accelerare la transizione verso fertilizzanti di origine biologica, a basse emissioni di carbonio e circolari.



“Con questo piano d'azione - spiega la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - investiamo in un'industria europea dei fertilizzanti più forte, sosteniamo gli agricoltori europei e acceleriamo l'innovazione in soluzioni sostenibili e di produzione nazionale. L'attuale crisi dei combustibili fossili dimostra che la leadership climatica e la resilienza economica sono interconnesse. Per questo l'Europa sta costruendo un futuro basato sulla sostenibilità, l'accessibilità economica e la forza industriale”.



Sostenere gli agricoltori e migliorare l'accesso ai fertilizzanti



La Commissione fornirà un "sostegno eccezionale" mirato agli agricoltori europei che si trovano ad affrontare costi elevati per i fertilizzanti, attraverso gli strumenti esistenti nell'ambito della politica agricola dell'UE: proporrà di mobilitare il bilancio dell'UE "per rafforzare in modo sostanziale la riserva agricola". Questo pacchetto finanziario, spiega la nota, "sarà presentato prima dell'estate per fornire un immediato sollievo di liquidità agli agricoltori in vista del prossimo ciclo produttivo e contribuirà a sostenere la produzione agricola".



Come ulteriore misura di sostegno a breve termine, la Commissione presenterà un pacchetto legislativo mirato che consentirà agli Stati membri di utilizzare appieno il sostegno disponibile nell'ambito dei loro attuali piani strategici della Politica agricola comune (PAC). Ciò includerà un nuovo sistema di liquidità per agevolare il flusso di cassa, una maggiore flessibilità per i pagamenti anticipati e incentivi più forti per pratiche agricole più efficienti che riducano e ottimizzino l'uso di fertilizzanti, promuovano i fertilizzanti di origine biologica e investano nella resilienza delle aziende agricole laddove necessario.



Ulteriori azioni a sostegno degli agricoltori si concentreranno su una migliore gestione dei nutrienti, sul supporto allo sviluppo e all'adozione di pratiche agricole efficienti in termini di nutrienti e su una maggiore enfasi sui servizi di consulenza agricola nell'ambito della PAC.



La Commissione presenterà, inoltre, misure per agevolare l'utilizzo dei digestati, con adeguate garanzie ambientali. Inoltre, a seguito della prossima valutazione della Direttiva Nitrati, la Commissione chiarirà alcune norme di attuazione, per allinearle meglio alla realtà dell'agricoltura a calendario praticata sul campo.



Rafforzare produzione ed economia circolare



La Commissione adotterà misure per sostenere la propria industria nazionale dei fertilizzanti, per prevenire la deindustrializzazione, garantire forniture stabili e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Per promuovere la circolarità e ridurre le emissioni, la Commissione incoraggerà l'utilizzo di alternative europee. Ciò include un uso più ampio di fertilizzanti organici e di origine biologica, nonché alternative ai tradizionali prodotti minerali.



Altre soluzioni includono la biomassa algale, altri ammendanti del suolo, soluzioni microbiche, biostimolanti e il recupero di azoto e fosforo dai fanghi di depurazione.



La Commissione valuterà inoltre come fornire i giusti incentivi per l'agricoltura del carbonio e la rimozione del carbonio, combinando le risorse pubbliche e private (Stati membri, Politica agricola comune (PAC), Fondo europeo per la competitività e entrate ETS).



Al contempo, la Commissione ridurrà la burocrazia superflua e le barriere di mercato e proporrà nuove misure per incrementare la domanda di fertilizzanti sostenibili di produzione nazionale. Per semplificare ulteriormente le pratiche dell'economia circolare, la Commissione valuterà, nell'ambito della valutazione della Direttiva quadro sui rifiuti, le misure volte a semplificare la gestione dei sottoprodotti di origine animale e di altro tipo. La Commissione garantirà inoltre che il settore dei fertilizzanti non rimanga indietro rispetto ad altri settori nell'accesso ai finanziamenti per l'innovazione verde e la modernizzazione.



I fondi esistenti, in particolare i fondi di coesione, saranno mobilitati per sostenere la produzione di biogas e biometano e gli investimenti nelle infrastrutture per il trattamento delle acque reflue, che possono incrementare la valorizzazione dei fanghi e il recupero dei nutrienti.



Rafforzamento della trasparenza del mercato



Secondo la Commissione Ue, "un mercato dei fertilizzanti efficiente richiede maggiore trasparenza e un dialogo strutturato tra i responsabili politici e gli attori lungo tutta la catena del valore". La Commissione lancerà pertanto un partenariato UE per la catena del valore dei fertilizzanti, che riunirà produttori di fertilizzanti, agricoltori e Stati membri per definire un percorso condiviso per superare queste sfide e garantire la sicurezza alimentare continua a prezzi accessibili in tutta l'UE.



Nell'ambito di questo partenariato, nei prossimi mesi verrà organizzato un primo dialogo politico con tutti gli attori della filiera per sviluppare soluzioni alle sfide relative all'approvvigionamento, alla produzione, alla commercializzazione e all'utilizzo dei fertilizzanti. I risultati serviranno come base per individuare soluzioni praticabili sia per gli agricoltori che per l'industria.



Inoltre, la Commissione rafforzerà il monitoraggio del mercato, le capacità di allerta precoce e proporrà un quadro proporzionato per garantire la disponibilità di dati aggiornati e regolari sui fertilizzanti nell'UE.



Per rafforzare la preparazione, la Commissione valuterà le opzioni di stoccaggio e altre soluzioni per garantire l'approvvigionamento di fertilizzanti e fattori produttivi essenziali. Ciò potrebbe includere scorte stagionali o minime e, ove opportuno, acquisti congiunti o altri strumenti per aumentare la resilienza agli shock esterni e mitigare la volatilità dei prezzi.



