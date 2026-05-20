Fertilizzanti/2. Agricoltori insoddisfatti

A Strasburgo, dove gli agricoltori di tutta Europa si erano riuniti ancora una volta per un'azione simbolica poche ore prima della presentazione del piano d'azione della Commissione sui fertilizzanti, la preoccupazione era palpabile. Annunciato come risposta alla grave crisi che gli agricoltori stanno affrontando a causa dell'impennata dei costi di questo fattore produttivo essenziale, il piano svelato...