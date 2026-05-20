Tuttofood. Bakery Arena: debutto in grande stile

A TuttoFood 2026, attraverso la prima Bakery Arena di Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia, si è dato spazio agli operatori del settore ed è stata creata una vetrina internazionale B2B dell’agroalimentare italiano.

Tra le attività organizzate, si è tenuto un evento istituzionale del Gruppo Giovani Industriali Italmopa incentrato sull’Industria molitoria europea e con rappresentanti italiani, francesi e tedeschi.

Nel corso dell'evento, EFA News ha raccolto il commento di Paolo Gallo, presidente dei Giovani Industriali Italmopa.

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