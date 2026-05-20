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Tuttofood. Fumagalli: "La bontà viene prima"

Pietro Pizzagalli (DG) illustra in esclusiva le nuove referenze in collaborazione con Ciwf

La Fumagalli Industria Alimentari ha presentato a TuttoFood 2026 il concept narrativo “La Bontà viene prima” per raccontare un prodotto finale di alta qualità, ottenuto da un impegno costante lungo tutta la filiera.

Durante la fiera, è stata lanciata la nuova linea di salumi premium Buoni di Filiera, sviluppata in collaborazione con Compassion in World Farming, una delle principali organizzazioni internazionali impegnate nel benessere animale negli allevamenti.

Per l'occasione, EFA News ha raccolto il commento di Pietro Pizzagalli, direttore generale di Fumagalli Industria Alimentari.

Guarda il video:

Photo gallery Stand Fumagalli Industria Alimentari a Tuttofood 2026 Prodotti Fumagalli Industrie Alimentari Prodotti Fumagalli Industrie Alimentari
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EFA News - European Food Agency
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