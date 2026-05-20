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San Carlo, crescono i numeri nonostante mercato debole
Il segmento di riferimento Chips & Snacks cala in valore e volumi
San Carlo Gruppo Alimentare ha presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. In un esercizio segnato da consumi alimentari deboli e dalla flessione del mercato Chips & Snacks, il Gruppo ha confermato la propria traiettoria di crescita.I risultati arrivano nell’anno in cui San Carlo celebra i 90 anni dalla fondazione, dalla rosticceria milanese di Via Lecco del 1936 al Gruppo industriale d...
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EFA News - European Food Agency
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