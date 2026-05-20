Sabelli: tutte le novità (anche di Caseificio Val d'Aveto)

Sabelli, leader nella produzione casearia e la più importante family company in termini di volume di mozzarelle vendute in Italia, è stata presente a TuttoFood 2026 con varie novità: dal Caprino di latte vaccino e di latte di capra al rilancio del packaging nel libero servizio con il colore rosso per acquisire più riconoscibilità tra i vari prodotti da scaffale. Tra i brand di spicco dell'azienda marchigiana figura Caseificio Val d'Aveto.

Nel corso della fiera, EFA News ha incontrato Laura Galanti, Global Marketing e Communication Manager di Sabelli.

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