Mdd Conad oltre i 6,5 mld fatturato nel 2025

L'Assemblea dei Soci, composta dai delegati delle cinque grandi Cooperative territoriali – Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, Cia-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico e Pac 2000A – che compongono il Sistema Conad, ha approvato oggi all’unanimità il bilancio 2025 di Conad Consorzio Nazionale Soc. Coop.“Oggi abbiamo approvato il bilancio di un esercizio che ha visto tutti gli indici e...