Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Mdd Conad oltre i 6,5 mld fatturato nel 2025
Approvato bilancio cooperativa: in crescita tutti gli indici economico-finanziari
L'Assemblea dei Soci, composta dai delegati delle cinque grandi Cooperative territoriali – Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, Cia-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico e Pac 2000A – che compongono il Sistema Conad, ha approvato oggi all’unanimità il bilancio 2025 di Conad Consorzio Nazionale Soc. Coop.“Oggi abbiamo approvato il bilancio di un esercizio che ha visto tutti gli indici e...
lml - 60236
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency