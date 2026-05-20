Il Distretto del Roero rafforza la governance in vista dell'Ets

Il Distretto del Cibo del Roero rinnova il proprio consiglio direttivo e guarda ai prossimi tre anni con una struttura ancora più ampia e rappresentativa, pensata per accompagnare la crescita dell’associazione e il percorso verso la trasformazione in Ente del Terzo Settore (ETS). Proprio in vista di questo passaggio, il Consiglio è stato portato da cinque a sette componenti, con l’obiettivo di raffo...