Molini Pivetti rileva maggioranza di Pizza Leggera

Holding Pivetti ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Pizza Leggera. Un’operazione che non è solo finanziaria, ma genera un’alleanza strategica tra Molini Pivetti, realtà storica del Gruppo nel settore delle farine, e l'azienda emiliana specializzata nella produzione di impasti crudi surgelati per il settore della pizza professionale. Lo scorso 30 aprile, infatti,

«Si tratta di un’operazione molto importante per il percorso di crescita del nostro Gruppo e perfettamente coerente con la strategia che stiamo portando avanti da tempo: diventare sempre più un punto di riferimento completo per il mondo della pizza e del pizzaiolo, ampliando la gamma di prodotti e servizi dedicati a questo comparto, affiancando così alla nostra storica attività nel mondo delle farine nuove soluzioni ad alto valore aggiunto», ha dichiarato Gianluca Pivetti, Amministratore delegato Molini Pivetti S.p.A.

I nuovi pizzaioli non sono più soltanto artigiani del forno: sono imprenditori che gestiscono più punti vendita, ottimizzano i costi, cercano efficienza senza sacrificare la qualità. È in questo contesto che Pizza Leggera ha costruito la propria identità: un vero e proprio "aiuto pizzaiolo in outsourcing", come lo definisce il suo fondatore Filippo Panini: "Prima i pizzaioli non avrebbero mai pensato di affidare a terzi la produzione delle ‘palline’ d’impasto per la pizza. Oggi la mentalità è cambiata; il pizzaiolo come imprenditore deve recuperare tempo per dedicarsi alle attività strategiche del proprio business: i nostri impasti mantengono la qualità artigianale attraverso un laboratorio che abbiamo strutturato e organizzato per questa attività specializzata".

In Italia, esistono oltre 130.000 punti vendita tra pizzerie al tavolo e d'asporto. E a livello internazionale, la crescita di catene e gruppi organizzati nel settore sta creando una domanda sempre più strutturata di standardizzazione del prodotto, continuità qualitativa e semplificazione operativa.

Il modello è chiaro: il pizzaiolo riceve un semilavorato di alta qualità, risparmia ore di lavorazione e spazi preziosi in cucina, e può concentrarsi sulla creatività gastronomica e sulla relazione con il cliente. La qualità rimane costante, indipendentemente dalla manualità del singolo operatore.

Tra i vantaggi concreti e immediatamente percepibili delle soluzioni offerte da Pizza Leggera vi è quella di garantire una qualità costante, soprattutto tra punti vendita diversi, semplificando in maniera significativa il lavoro operativo in pizzeria. Allo stesso tempo, queste soluzioni rispondono a una sfida crescente del settore: la difficoltà nel reperire pizzaioli qualificati e manodopera specializzata. Grazie agli impasti crudi di Pizza Leggera, i responsabili hanno la possibilità di mantenere un controllo puntuale della gestione operativa e dei costi.

La partnership tra Pizza Leggera e Molini Pivetti ha già fatto il suo debutto a TuttoFood, dove gli impasti sono stati utilizzati per la preparazione di pizze, accanto alle farine professionali. TuttoFood è una vetrina internazionale di primo piano e per Molini Pivetti la collaborazione con Pizza Leggera rappresenta una ulteriore leva strategica per ampliare la propria presenza sui mercati esteri, in linea con la propria strategia export che punta su innovazione, qualità certificata e valorizzazione del prodotto Made in Italy.

Insieme a Molini Pivetti, Pizza Leggera potrà sviluppare una capacità produttiva più solida e strutturata, conservando al contempo la flessibilità che la contraddistingue. Filo conduttore tra le due realtà è una visione condivisa che guarda con attenzione all'evoluzione del mercato, tanto italiano quanto internazionale.