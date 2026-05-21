Cegeka-Orsero: nuova piattaforma gestionale

Governare una supply chain di estrema complessità, con margini estremamente ridotti e volumi da grande distribuzione organizzata. È questo lo scenario in cui nasce la collaborazione strategica tra Cegeka, uno dei principali player europei nei servizi IT e cloud, e Gruppo Orsero, operatore della distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell’Europa Mediterranea.Il cuore del progetto ha rigu...