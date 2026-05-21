È una settimana cruciale quella che da oggi al 28 maggio attende il neonato Waterfront Mall di Genova negli spazi dell'ex Palasport, pieno fronte mare. Oggi, infatti, è attesa l'apertura di 9 negozi mentre domani sarà la volta del supermercato Coop e il 28 maggio del ristorante McDonald's. In attesa, a giugno, Old Wild West.

Oggi, dicevamo, aprono 9 negozi: il settore food è rappresentato dal brand Foocaccia, il primo franchising di prodotti tipici Genovesi. In apertura anche un altro marchio local, ossia la Caffetteria San Giorgio, nata in via Luccoli, nel pieno del centro storico genovese e espansa con altri negozi in centro. Per la cronaca, oltre a questi, oggi apre un parrucchiere, un negozio di artioli per la casa Homeland, ùno di articoli da regalo e gadget, ossia Miniso, un tabacchi, OroCash e il brand di abbigliamento Marville.

Per quanto riguarda O'Tacos il brand pè stato fondato a Grenoble, in Francia nel 2007: è considerato uno dei marchi di ristorazione in più rapida crescita in Europa, con oltre 400 ristoranti nel mondo di cui più del 98% in franchising e un fatturato di circa 450 milioni di euro. L’azienda fa parte del gruppo QSRP, e ha introdotto nel mondo food i French Tacos, tortillas grigliate e personalizzabili, farcite con patatine fritte, proteine certificate halal e con salsa al formaggio. Calata in Italia nel 2025, la società ha aperto 6 punti vendita per ora, 4 a Milano e 2 a Naspoli.

Domani sarà la volta del supermercato Coop da 3.300 mq tra area vendita e magazzino. È già frande l'attesa per il ristorante McDonald's che sarà inaugurato il 28 maggio: 238 mq interni più 52 mq di area tavoli. A giugno è atteso Old Wild West e sempre a giugno, potrebbe tirare su la saracinesca anche Hamerica's, l'hamburgeria gourmet, la prima catena italiana di street food americano dpve di possono gustrare hamburger, smash burger e salse BBQ. Ad anticipare queste new entry è Ciro Ermanno Tetta, direttore (o responsabile della gestione) di Genova Sviluppo S.r.l., la società veicolo che si occupa della valorizzazione e commercializzazione del Waterfront Mall parte del progetto di riqualificazione dell'ex Palasport firmato da Renzo Piano

Genova Sviluppo è il proprietario dell'area commerciale: più precisamte la proprietà è di Genova Retail che possiede a sua volta Genova Sviluppo: dal 30 marzo scorso, inoltre, MULTI ITALIA SRL ha assunto la gestione del nuovo Watefront Mall operando come property managemet per Genova Sviluppo-Genova Retail. Multi Italy è una delle filiali di Multi Corporation, la principale piattaforma paneuropea di servizi integrati di gestione immobiliare, che gestisce circa 160 assets in Europa (leggi notizia EFA News).

"Di fatto, Multi è il provider dei servizi", sottolinea Tetta alle prese con altri contratti da chiudere. "Stiamo ancora definendo alcune new entry ma dovremmo arrivare all'apertura totale del centro commerciale, con tutte le aree assegnate verso la fine dell'anno, forse verso l'autunno se tutto va secondo i piani", dice il manager.

Il mall in riva al mare "ha circa il 20% di ristorazione - aggiunge Tetta - che oggi corrisponde alla media dei centri commerciali di una certa dimensione. In questo modo, rispecchiamo le tendenze del mercato. D'altronde oggi il food è un'àncora, distribuito tra le varie merceologie. Non a caso, il nostro intendimento è quello di offrire una varietà di ristorazione il più possibile ampia".

Bocche cucite, invece, su quanto costa quest'opera pubblica, visto che il retail appartiene Genova Retail che è pubblica. Il progetto dell'opera è stato, infatti, completato con l'acquisizione (a marzo scorso) di Genova Retail srl da parte di Genova Sviluppo, società veicolo partecipata al 51% del Comune di Genova e per il resto da Ceetrus Italy (gruppo Auchan) e Runca srl. Genova Retail è partecipata indirettamente dal fondo di private equity immobiliare Orion European Real estate fund VE da Cds Holding: di fatto è il proprietario del Watewrvcroint di Levante.

Tanto per rinfrescare la memoria il colosso mall pare sia costato 140 milioni di euro anche se le autorità a cui si chiede la cifra mostrano segni di impazienza lla domanda. Top secret anche la resa possibile del mall. Tetta si lascia andare a un laconico "non siamo ancora in grado di dirlo perché comunque abbiamo ancora un 15% delle trattative aperte".

E le polemiche seguite all'annuncio di questo centro commerciale? "Abbiamo cercato di differenziale diversificarci rispetto alla proposta commerciale del centro e del centro storico e rispetto anche agli altri centri commerciali della città - spiega il manager - Abbiamo fatto una ricerca che sta continuando anche per i negozi che sono previsti in apertura in futuro. Cerchiamo di inserire dei marchi che rappresentano una novità del mercato e che offrono qualcosa che non viene non viene offerto sul mercato cittadino. Questa è la nostra tendenza generale: fa parte di una ricerca di differenziazione estremamente approfondita e delicata".