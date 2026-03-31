E' Multi Italia a gestire il Waterfront Mall di Genova

Ad appena 4 giorni dall'inaugurazione avvenuta venerdì scorso 27 marzo (leggi notizia EFA News) MULTI ITALIA SRL ha assunto la gestione del nuovo Waterfront Mall di Genova all'interno del rinnovato Palasport, uno dei più significativi progetti retail recentemente sviluppati in Italia, confermando il proprio posizionamento come operatore di riferimento a livello europeo nella gestione di asset commerciali complessi.

Lo ha comunicato la stessa società, attiva a livello internazionale nella gestione e valorizzazione di asset retail: essa opera con un approccio integrato orientato alla creazione di valore nel lungo periodo, attraverso competenze specialistiche e soluzioni innovative.

In questo contesto, spiega la nota ufficiale, "Waterfront Mall di Genova rappresenta un progetto di particolare rilevanza strategica, in cui Multi ha contribuito al posizionamento e alla valorizzazione di una nuova destinazione urbana capace di coniugare retail, intrattenimento e qualità degli spazi".

Inaugurato, come dicevamo, il 27 marzo all’interno dell’area del Waterfront di Levante, il mall si inserisce in un più ampio intervento di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di riconnettere l’area al tessuto cittadino e di affermarsi come nuova destinazione di riferimento nel settore lifestyle ed entertainment, che ospiterà momenti di socialità ed eventi.

Con una superficie complessiva di 27.000 mq e una superficie di vendita di 15.000 mq, il mall ospita circa 70 negozi, oltre a 19 unità dedicate alla ristorazione e una terrazza panoramica affacciata sul porto, offrendo un mix commerciale premium che include brand di moda, sport, casa e persona, servizi, leisure e un supermercato Coop che aprirà entro maggio. L'investimento complessivo è stato di 140 milioni di euro e l'occupazione aregime prevede 800 posati di lavoro.

La gestione del mall si distingue per un approccio orientato all’innovazione e alla qualità dell’esperienza, in linea con la strategia di Multi, che punta a sviluppare destinazioni dinamiche, integrate nel contesto urbano e capaci di generare valore per tenant, visitatori e territorio.

Il progetto vanta un'integrazione diretta con il nuovo Palasport di Genova, contribuendo alla creazione di un ecosistema urbano multifunzionale in cui retail, eventi e intrattenimento si integrano in modo sinergico.

Sviluppato nell’ambito del masterplan firmato dal Renzo Piano Building Workshop, Waterfront Mall rappresenta un esempio di eccellenza architettonica e progettuale. La struttura circolare, l’uso esteso di vetrate e materiali di qualità e l’attenzione all’efficienza energetica contribuiscono a creare uno spazio contemporaneo, luminoso e sostenibile.

Con questo incarico, Multi Italia SRL ha rafforzato la propria presenza in Italia attraverso la gestione di una destinazione destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per il territorio. L’esperienza e l’approccio operativo di Multi contribuiscono a valorizzare il posizionamento del Waterfront Mall nel tempo, accompagnandone lo sviluppo e sostenendone l’attrattività per operatori e visitatori.

Multi Italy è una delle filiali di Multi Corporation, la principale piattaforma paneuropea di servizi integrati di gestione immobiliare, che gestisce circa 160 assets in Europa offrendo una gamma completa di servizi, tra cui asset management, gestione operativa di centri commerciali, riqualificazione e ristrutturazione, leasing, marketing, assistenza legale e contenzioso. Gli asset gestiti accolgono ogni anno oltre 400 milioni di visitatori, che spendono 4 miliardi di euro in oltre 6.000 negozi, ristoranti e attività leisure.