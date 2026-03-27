Genova inaugura il suo Waterfont Mall

È stato inaugurato oggi il Waterfront Mall di Genova, parte integrante del Waterfront, la risistemaziine della ex Fiera di Genova firmata dall'archistar Renzo Piano. Il centro commerciale ha 28 mila mq di suoerfuci su cui sorgeranno 70 unità commerciali e 21 ristoranti e caffè. Altre posizioni strategiche saranno destinate a chioschi temporanei.

Tra i principali tenant c'è Coop: altre insegne, alcune delle quali fanno il loro ingresso in Liguria per la prima volta arriveranno a breve.

Tra i brand che hanno già aperto ci sono i ristoranti fast food del marchio Popeyes, catena Usa specializzata nel pollo fritto, e Smashies con i suoi snashieburgers, brand sviluppato da Cgr, Compagnie generale ristorazione.

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