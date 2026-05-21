Brazzale protagonista a Tuttofood

A Tuttofood 2026 Brazzale punta sul burro, con nuovi formati e linee professionali. L'azienda si presenta con una proposta che mette al centro la capacità di valorizzare il latte nella sua espressione più autentica, trasformandolo in soluzioni concrete per il mercato e per il lavoro dei professionisti e dell'industria. Brazzale guarda alle sue novità per proposte specifiche anche per il canale Horeca.

Nel corso della fiera, EFA News ha raccolto il commento di Roberto Brazzale, presidente del gruppo caseario veneto.

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