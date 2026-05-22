Serre orticole: riscaldamento nel credito d'imposta sui carburanti agricoli

Assosementi esprime soddisfazione per l’inclusione del riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole tra le attività ammesse al credito d’imposta sui carburanti agricoli, introdotta nel corso dell’iter parlamentare del Decreto Fiscale. Il provvedimento riconosce alle imprese agricole e vivaistiche un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel mese di marzo 2026, con l’obiettivo di compensare parzialmente i maggiori costi derivanti dall’eccezionale aumento dei prezzi energetici.

Grazie all’integrazione approvata nel corso dell’iter parlamentare, il beneficio viene ora espressamente esteso anche ai costi sostenuti per il riscaldamento delle serre orticole, elemento essenziale per assicurare la continuità produttiva delle coltivazioni, soprattutto nei periodi caratterizzati da condizioni climatiche avverse.

“Si tratta di un riconoscimento importante per un settore che da tempo evidenziava questa asimmetria normativa”, ha dichiarato Pietro Caggiano, presidente della Sezione Vivai di Assosementi. “Le serre non rappresentano un elemento accessorio dell’attività agricola, ma vere e proprie infrastrutture produttive, esposte al pari degli altri comparti agli effetti dell’aumento dei costi energetici. L’inclusione delle spese di riscaldamento nel perimetro del credito d’imposta costituisce quindi una misura attesa e pienamente coerente con le esigenze del settore”.

“Ringraziamo le istituzioni per l’attenzione dimostrata nei confronti del comparto ortovivaistico. Assosementi continuerà a lavorare affinché le specificità del settore sementiero e vivaistico trovino un adeguato riconoscimento nell’ambito delle politiche agricole nazionali”, ha dichiarato Giuseppe Carli, presidente di Assosementi.