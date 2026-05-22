Ostricoltura: primato produttivo spetta alla Sardegna

La Regione Sardegna partecipa all’Italian Oyster Fest 2026 di La Spezia, il festival italiano dedicato all’ostrica in programma per domani, sabato 23 e domenica 24 maggio, portando al centro dell’evento il lavoro costruito in questi anni sul comparto dell’ostricoltura, oggi tra le filiere emergenti più dinamiche dell’economia del mare regionale.

“L’ostricoltura sarda sta vivendo una fase di crescita straordinaria e oggi la Sardegna è diventata la prima regione italiana per produzione di ostriche”, evidenzia l’assessore regionale dell’Agricoltura Francesco Agus. “È il risultato di un lavoro condiviso tra imprese, istituzioni e centri di ricerca che hanno creduto nella possibilità di costruire una filiera innovativa, sostenibile e competitiva. Voglio evidenziare il ruolo fondamentale svolto da Sardegna Ricerche, dalla Fondazione Imc e dall’Agenzia Agris Sardegna, che in questi anni hanno contribuito a costruire un vero sistema regionale di competenze sull’ostricoltura.

L’assessore Agus parteciperà domani al convegno tematico “Il futuro dell’ostrica italiana: identità, filiera e riconoscimento di qualità”, promosso dal Gal Fish Liguria insieme agli assessori regionali competenti di Liguria e Veneto, al Sottosegretario e alla Direzione generale Pesca e Acquacoltura del Masaf e alle associazioni di categoria.

“Un comparto che non si ferma e continua a guardare avanti nonostante i gravi danni causati quest’anno dal ciclone Harry alle imprese del settore", sottolinea Agus, "e per cui stiamo lavorando insieme al Ministero affinché vengano garantiti ristori adeguati alle aziende colpite. La partecipazione all’Oyster Fest, così come quella allo Seafood di Barcellona lo scorso aprile, è importante perché ci consente di raccontare una Sardegna che investe sull’economia del mare, sulla qualità delle proprie produzioni e sulla ricerca. Per questo i nostri uffici si stanno già attivando affinché il prossimo anno sia proprio la Sardegna a ospitare una grande fiera dedicata all’acquacoltura e alle prospettive di sviluppo del settore”.