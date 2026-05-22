Sugar tax. Camera: accolti odg per abrogazione e rinvio

Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, esprime soddisfazione per l’accoglimento, da parte del Governo, di due ordini del giorno con cui Forza Italia tramite l’onorevole Raffaele Nevi, e Fratelli d’Italia tramite gli onorevoli Guerino Testa, Marco Osnato, Maria Cristina Caretta e Monica Ciaburro, hanno chiesto rispettivamente l’abrog...