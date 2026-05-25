Ue, 13 milioni di aiuti di Stato alla pesca francese

La Commissione europea ha approvato un programma di aiuti di Stato alla Francia da 13 milioni di euro per sostenere le imprese di pesca nell'affrontare l'aumento dei prezzi del carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente. Il programma è stato approvato nell'ambito del Quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente (METSAF), adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026.



La misura francese



La Francia ha notificato alla Commissione un programma da 13 milioni di euro per sostenere le imprese di pesca nell'affrontare l'aumento dei prezzi del carburante nel contesto della crisi in Medio Oriente. Il programma sarà attivo fino al 31 dicembre 2026, coprendo i costi di aprile e maggio 2026. Si tratta del primo programma approvato dalla Commissione nell'ambito del METSAF.



L'attuale crisi in Medio Oriente ha portato a un forte e improvviso aumento dei prezzi dell'energia, con un incremento di oltre il 75% dei prezzi del carburante per uso marittimo tra la fine di febbraio e aprile 2026. Ciò ha creato una notevole incertezza economica e ha gravemente colpito i settori fortemente dipendenti dal carburante, come quello della pesca.



L'impennata dei prezzi del carburante ha aumentato significativamente i costi operativi e minaccia la redditività economica delle imprese di pesca. Gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette basate sul volume di carburante acquistato.



Le imprese potranno ricevere 0,20 euro per litro di carburante acquistato dal 1° al 30 aprile 2026 e 0,35 euro per litro di carburante acquistato dal 1° al 31 maggio 2026. La Commissione ha valutato il programma ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di determinate attività economiche a determinate condizioni, nonché delle sezioni 1 e 2.1 del METSAF.



La Commissione ha constatato che il programma francese è conforme alle condizioni stabilite dal METSAF. In particolare, gli aiuti saranno concessi sulla base di un programma con un bilancio stimato chiaro e saranno destinati a sostenere temporaneamente lo sviluppo della produzione primaria di prodotti della pesca. Al contempo, il regime salvaguarda il contributo del settore alla sicurezza alimentare sia a livello nazionale che a livello UE.



La Commissione ha concluso che il regime francese è necessario, appropriato e proporzionato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica e non pregiudica le condizioni commerciali in misura contraria all'interesse comune. Su questa base, la Commissione ha approvato il regime ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato.



Background



Il 29 aprile 2026, la Commissione ha adottato il METSAF per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia dell'UE nel contesto della crisi mediorientale. Il METSAF è un quadro mirato e temporaneo volto ad affrontare gli effetti della crisi su alcuni dei settori più esposti dell'economia: agricoltura, pesca, trasporti e industrie ad alta intensità energetica.



Il METSAF rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2026. Durante il suo periodo di applicazione, la Commissione manterrà sotto esame il contenuto, la portata e la durata del quadro alla luce degli sviluppi in Medio Oriente e della situazione economica generale. Sebbene la transizione verso un'economia pulita rimanga la soluzione a lungo termine per proteggere le imprese dell'UE dagli effetti degli shock energetici globali, il METSAF consente agli Stati membri di agire immediatamente per garantire che la crescita delle imprese più esposte non venga irrimediabilmente compromessa dall'attuale crisi.



A tal fine, il sostegno può assumere diverse forme per le imprese attive nei settori dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti. Ciò include aiuti basati sui consumi effettivi per coprire parte degli aumenti di prezzo di carburanti o fertilizzanti, e un approccio semplificato per piccoli importi di aiuto.



Il METSAF prevede anche un adeguamento temporaneo del quadro di aiuti di Stato del Clean Industrial Deal (CISAF) che consente maggiore flessibilità e intensità di aiuti più elevate per far fronte ai picchi dei prezzi dell'energia elettrica.