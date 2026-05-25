Ar.pa Lieviti lancia il Mix di farine senza glutine

Il Mix di farine senza glutine di Ar.pa Lieviti è una soluzione pratica e altamente performante per rispondere alle esigenze di chi deve seguire una dieta gluten free o per una cucina sempre più inclusiva. Lo sottolinea la stessa azienda di Ozzano Emilia (BO) secondo cui la miscela, studiata per garantire risultati eccellenti sia nelle preparazioni dolci che salate, è ideale tanto per l’utilizzo domestico quanto per quello professionale.

Il Mix, infatti, ha l’obiettivo di semplificare il lavoro in cucina senza compromessi su gusto e resa degli impasti: dalla pasta brisée ai biscotti, dai pancake alla pasta fresca fino a pane, pizza, torte e focacce, questa miscela si distingue per la sua straordinaria versatilità, adattandosi con facilità a diverse tipologie di impasto.

Pensato per portare inclusività e gusto in cucina, il Mix di farine è senza glutine, adatto quindi per i celiaci o per chi desidera ridurre il consumo di glutine.

Dal punto di vista nutrizionale, il Mix contiene farina di lenticchie, amido di mais e una significativa percentuale di farina di teff rosso integrale naturalmente ricca di fibre, oltre a calcio, ferro, vitamine e amminoacidi. La presenza di fibre vegetali come psyllium e inulina, inoltre, contribuisce al benessere intestinale e, se accompagnata da uno stile di vita sano, può favorire la riduzione dell’assorbimento del colesterolo.

Il Mix viene proposto in confezione da 1 kg con un pack funzionale e sostenibile, in metallo leggero e riciclabile, dotato di apertura “easy peel” e tappo richiudibile “salva aroma”, compatto e pratico da conservare: una soluzione pensata per preservare al meglio le caratteristiche organolettiche del prodotto nel tempo, riducendo l’impatto ambientale.

Con sede a Ozzano dell’Emilia (Bologna) da più di 50 anni Ar.pa Lieviti produce artigianalmente e commercializza lieviti per dolci e salati, preparati per creme, budini e panna cotta. Il catalogo Ar.pa comprende un’ampia gamma di prodotti tra cui: amidi e fecola di patate, vanillina per dolci, zucchero vanigliato, cacao in polvere, creme e farciture istantanee per dolci, dedicati a chi vuole realizzare in casa ogni tipo di preparazione. Nel 2005 si è aggiunta una linea senza glutine certificata e nuovi prodotti. Ar.pa Lieviti si rivolge sia alla GDO, che alle aziende operanti nei settori della pasticceria e della ristorazione con prodotti e packaging dedicati.