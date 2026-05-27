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Olio, torna il premio Ranieri Filo della Torre
Nona edizione del riconoscimento organizzato da Pandolea
Valorizzare l’olivicoltura dal punto di vista scientifico, artistico e letterario, mettendo al centro il ruolo culturale di due simboli sacri della nostra terra: l’olivo e l’olio. È da questa visione che nasce il Premio “Ranieri Filo della Torre”, promosso da Pandolea, l’associazione che riunisce produttrici di olio extravergine di qualità e professioniste del settore, attiva in Italia e nel Mediter...
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EFA News - European Food Agency
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