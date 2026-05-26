Fondazione Qualivita: Mazzetti confermato presidente

L’assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Qualivita, composta da Origin Italia, Csqa Certificazioni, Rina Agrifood e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2028. Nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, Cesare Mazzetti è stato confermato presidente della Fondazione Quali...