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Fondazione Qualivita: Mazzetti confermato presidente
Nel Cda fa il suo ingresso il dg dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
L’assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Qualivita, composta da Origin Italia, Csqa Certificazioni, Rina Agrifood e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2028. Nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, Cesare Mazzetti è stato confermato presidente della Fondazione Quali...
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EFA News - European Food Agency
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