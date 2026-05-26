Fondi Agricoli Europei: prevenzione frodi cambia passo

“386,6 miliardi di euro per i Paesi membri e 58 milioni di agricoltori europei economicamente sostenuti. Questi numeri, da soli, bastano a spiegare l’importanza della posta in gioco per Ginger, il progetto europeo a cui il Crea intende dare supporto, un’iniziativa strategica che rafforza la tutela e la trasparenza nella gestione dei fondi europei destinati all’agricoltura e allo sviluppo dei territo...