Pesca, la Commissione Ue raccoglie pareri sui piani pluriennali

La Commissione europea sta raccogliendo pareri sui piani pluriennali di gestione della pesca (PMI) nei bacini marittimi dell'UE. La consultazione pubblica è aperta per quattro settimane sul portale "Dite la vostra" della Commissione. La Commissione chiede ai paesi dell'UE, al settore della pesca, agli istituti scientifici, alle organizzazioni non governative, alle autorità regionali e alle comunità costiere di esprimere il proprio parere e di inviare dati scientifici, ecosistemici ed economici sui PMI di gestione della pesca.



I PMI sono il principale strumento utilizzato dall'UE per gestire i suoi stock ittici più importanti nei bacini marittimi dell'UE. Tuttavia, diverse loro disposizioni si sono rivelate di difficile applicazione. Pertanto, la Commissione è particolarmente interessata a raccogliere dati specifici:



per il Mediterraneo occidentale. La Commissione intende ricevere riscontri sull'attuazione e sull'impatto della definizione di "stock più vulnerabile" nella definizione delle opportunità di pesca e sulle opzioni per un approccio più equilibrato alla pesca mista;



per il Mar Baltico, il Mare del Nord e le acque occidentali, la Commissione intende ricevere riscontri sulla "regola del 5%", ovvero su come definire le traiettorie di ricostituzione per i pescatori che dipendono da stock in cattive condizioni, in modo da ridurre le fluttuazioni tra gli anni e garantire loro un reddito più stabile.



In linea con la comunicazione della Commissione su un quadro normativo UE più semplice, chiaro e meglio applicato, l'obiettivo è quello di semplificare l'attuazione dei piani e migliorare la chiarezza giuridica, senza compromettere i traguardi fondamentali della politica comune della pesca (PCP), tra cui il raggiungimento e il mantenimento del tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (MSY).



Background



Nel Mediterraneo occidentale, la definizione di "stock più vulnerabile" ha reso difficile la gestione equilibrata della pesca mista. Il concetto di "stock più vulnerabile" è una regola secondo la quale una singola specie con la popolazione più bassa in un'area condivisa può determinare i limiti di pesca per tutte le altre specie.



Poiché diverse specie ittiche vengono catturate insieme nelle stesse reti, la pesca delle popolazioni più numerose viene limitata o interrotta per evitare la cattura accidentale dell'unica specie in difficoltà. Questo requisito vincola i gestori a un unico parametro ecologico, impedendo loro di adeguare le opportunità di pesca per sostenere la stabilità economica delle flotte pescherecce.



Nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nelle Acque Occidentali, la cosiddetta "regola del 5%" può innescare bruschi tagli annuali alle opportunità di pesca e sovrapporsi ad altre misure, creando incertezza giuridica.



La regola del 5% è un freno di sicurezza legale che impedisce il collasso degli stock ittici: prevede che le quote di pesca annuali debbano essere fissate in modo tale che vi sia una probabilità inferiore al 5% che una popolazione ittica scenda al di sotto del suo limite biologico di sicurezza. Se gli scienziati riscontrano un rischio superiore, sono legalmente obbligatori i tagli alle quote per garantire la riproduzione naturale della specie.



Oltre all'esperienza maturata nell'attuazione dei Piani pluriennali di pesca (MAP), diverse parti interessate hanno richiesto una modifica degli stessi. Nel dicembre 2025, 15 paesi dell'UE hanno presentato una dichiarazione congiunta al Consiglio AGRIFISH chiedendo alla Commissione di agire rapidamente; anche i Consigli consultivi hanno sollecitato delle modifiche e il presidente della commissione per la pesca del Parlamento europeo ha manifestato la volontà di lavorare a una proposta.