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La Sicilia stringe la mano al Sud Africa
Vertice per collaborazione in agricoltura e trasformazione prodotti agricoli
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi a Palazzo d’Orléans il premier della provincia sudafricana dell’Eastern Cape Lubabalo Oscar Mabuyane, l’ambasciatrice della Repubblica del Sudafrica in Italia Nosipho Nausca-Jean Jezile e una delegazione dello stato africano. Dopo un cordiale incontro riservato nella sala Mattarella, i due rappresentanti delle istituzioni hanno sig...
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EFA News - European Food Agency
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