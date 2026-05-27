La Sicilia stringe la mano al Sud Africa

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi a Palazzo d’Orléans il premier della provincia sudafricana dell’Eastern Cape Lubabalo Oscar Mabuyane, l’ambasciatrice della Repubblica del Sudafrica in Italia Nosipho Nausca-Jean Jezile e una delegazione dello stato africano. Dopo un cordiale incontro riservato nella sala Mattarella, i due rappresentanti delle istituzioni hanno sig...