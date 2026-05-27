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Nascono i messaggeri della Dieta Mediterranea
Alla Reggia di Caserta siglato il "patto" nazionale per la salute
Ristoratori come ‘messaggeri’ del buon cibo e del benessere con tanto di targa ad hoc per certificare il rispetto e l’adozione di determinate regole. È questa la proposta fatta oggi alla Reggia di Caserta nell’incontro che ha avuto come filo conduttore cibo, convivialità e salute e che, di fatto, ha sancito la nascita del patto nazionale per la salute fra l’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea...
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EFA News - European Food Agency
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