Nascono i messaggeri della Dieta Mediterranea

Ristoratori come ‘messaggeri’ del buon cibo e del benessere con tanto di targa ad hoc per certificare il rispetto e l’adozione di determinate regole. È questa la proposta fatta oggi alla Reggia di Caserta nell’incontro che ha avuto come filo conduttore cibo, convivialità e salute e che, di fatto, ha sancito la nascita del patto nazionale per la salute fra l’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea...