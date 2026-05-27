Birra Peroni, 180 anni e non sentirli

Birra Peroni ha festeggiato alla grande a Roma i suoi 180 anni di storia, nata proprio nella Capitale, dove da sempre è uno dei pochi simboli industriali. Il 21 maggio 2026, il Sindaco di Roma in persona, Roberto Gualtieri, ha voluto partecipare personalmente alla celebrazione: un traguardo significativo che Birra Peroni ha scelto di condividere con i territori in cui opera.

All’incontro ha preso parte anche Mauro Caliste, Presidente del Municipio V, di cui fa parte il quartiere di Tor Sapienza che ospita la sede.

La visita si è articolata in un percorso all’interno dello stabilimento produttivo, con una tappa negli uffici recentemente rinnovati e un incontro conclusivo con le dipendenti e i dipendenti.

Negli ultimi 10 anni l’azienda ha destinato oltre 60 milioni euro per l’innovazione tecnologica e il miglioramento delle performance ambientali del sito oltre che per il rinnovamento degli uffici e numerose iniziative dedicate alla sicurezza e al benessere delle persone che vi lavorano.

“Birra Peroni rappresenta un pezzo importante della storia industriale e dell’identità di Roma", ha detto il Sindaco Gualtieri. "Celebrare oggi i suoi 180 anni significa rendere omaggio a un’azienda che ha saputo attraversare epoche diverse, mantenendo sempre un legame forte con la città e continuando a investire su innovazione, sostenibilità, lavoro e qualità. La presenza di uno stabilimento produttivo così importante nella Capitale è un valore aggiunto per la città: significa occupazione, competenze, presidio industriale e capacità di attrarre investimenti”, ha concluso.

Nell'occasione EFA News ha intervistato Federico Sannella, Direttore Corporate Affairs Birra Peroni.

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