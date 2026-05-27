Cremonini protagonista a TuttoFood

Anche quest'anno Gruppo Cremonini, leader in Italia nel settore delle carni bovine, salumi e snack, e nella distribuzione al foodservice, era presente a TuttoFood, alla fiera di Rho Milano, con le società operative e con i propri marchi nei settori della produzione e distribuzione: Inalca, Inalca Food & Beverage, Italiana Alimentari, Fiorani, Montana, Ibis, Spanino, Marr.

Inalca ha una forte presenza internazionale, con stabilimenti o attività di esportazione in oltre 70 paesi. Nell’attività di trading internazionale, la società vanta un know-how unico, sviluppato in oltre 60 anni di storia, che le permette di selezionare e distribuire le migliori carni al mondo.

A TuttoFood 2026 abbiamo incontrato Roberta Ferri, Responsabile Marketing Inalca.

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