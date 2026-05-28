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CLARA MOSCHINI

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Agea: migliorano i pagamenti

Lollobrigida (Masaf): "Al lavoro per garantire una pianificazione sempre più chiara"

Cresce l'entità dei pagamenti, mentre si riducono i tempi con controlli automatizzati e domanda unificata. A riferirlo è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), con riferimento agli investimenti effettuati negli ultimi tre anni a beneficio del settore primario.Dal 16 ottobre 2025 al 27 maggio 2026, Agea ha erogato un importo pari a euro 5.115.997.522, quasi un milione in più rispetto a...

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EFA News - European Food Agency
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