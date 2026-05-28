Barilla Protein+ protagonista a RiminiWellness 2026

Per il secondo anno consecutivo Barilla Protein+ torna protagonista a RiminiWellness 2026, l’appuntamento internazionale dedicato interamente al mondo del fitness e del wellness in programma dal 28 al 31 maggio a Rimini. Proprio quest’anno, infatti, Barilla Protein+ ha ottenuto un importante riconoscimento, il premio "Eletto Prodotto dell’Anno", che viene attribuito attraverso la più grande ricerca di mercato sull’innovazione in Italia. I consumatori intervistati hanno scelto di premiare Barilla Protein+: il 94,5% di chi lo ha provato ha dichiarato di esserne stato molto soddisfatto e il 60,7% lo ha scelto come prodotto più innovativo.

Versatile e semplice da preparare, Barilla Protein+, la pasta Barilla con un ‘plus’ di proteine, è la scelta ideale per chi cerca quel ‘plus’ senza voler rinunciare al gusto autentico della pasta di sempre.

Realizzata con semola di grano duro selezionata e proteine di piselli, trafilata al bronzo, Barilla Protein+ è un alleato perfetto nella vita frenetica di tutti i giorni. Con i suoi 20g di proteine (per 100g), è inoltre la soluzione ideale per chi desidera aumentare l’apporto proteico nella propria dieta, senza però rinunciare all’autentica esperienza di gusto della pasta di sempre.

L’azienda sarà presente all’interno della manifestazione presso lo Stand Barilla Protein+ (Padiglione B5, Settore Foodwell, Ingresso Est) dove, dalle 11:00 alle 15:00, sarà possibile assaporare Barilla Protein+ attraverso attività dedicate di tasting, mentre dalle 09:30 alle 18:30, previa registrazione e fino ad esaurimento scorte, sarà possibile ritirare il proprio sampling omaggio.

Tra gli altri appuntamenti aperti al pubblico, il Fiteducation Golden Stage powered by Barilla Protein+ ha l’obiettivo di proporre uno stile di vita attivo, fatto di equilibrio, costanza e piacere. L’iniziativa si traduce così in delle vere e proprie sessioni di allenamenti energici con format adatti per tutti i livelli.

Sempre all’interno di questa iniziativa, si inserisce infine la collaborazione di Barilla Protein+ con la creator Sofia Montagna, una personalità di riferimento per il suo focus su sport e benessere. Per l’occasione, Sofia porterà con sé al RiminiWellness il suo running club ‘Matcha Miles’, nato come momento di aggregazione e condivisione, che unisce attività fisica, benessere e attenzione all’alimentazione. Venerdì 29 maggio, Sofia Montagna coinvolgerà inoltre la sua community in un aperitivo, durante il quale sarà possibile assaporare una ricetta estiva realizzata con Barilla Protein+.

Gli appuntamenti di Barilla a RiminiWellness 2026 sono un’occasione unica per informarsi, confrontarsi e al tempo stesso allenarsi insieme, rispondendo all’esigenza crescente dei consumatori di trovare il tempo per sé all’interno di stili di vita sempre più saturi e frenetici.

Nella routine multitasking di tutti i giorni gli impegni, infatti, si moltiplicano, tra casa, lavoro e famiglia. A pesare più di tutti è il lavoro, come conferma un’indagine globale condotta in Italia, Germania e Francia, da cui emerge che ben il 49% degli intervistati si sente sopraffatto dagli impegni lavorativi. Impegni che tolgono energia, ma soprattutto tempo: il 39,2% degli italiani intervistati che lavorano ammette, infatti, di non avere abbastanza tempo da dedicare a sé stesso, mentre quasi il 60% delle persone conferma di avere a disposizione meno di due ore al giorno da dedicare ai propri interessi personali o allo sport.

Se da un lato le responsabilità quotidiane ci spingono a mettere da parte le passioni, dall’altra queste ultime sono fondamentali per farci sentire soddisfatti e appagati. Non solo, uno studio pubblicato su Lancet Psychiatry ha identificato oltre 600 modi in cui hobby e attività ricreative contribuiscono al benessere mentale e fisico. La ricerca ne evidenzia il ruolo nella prevenzione e nella gestione delle malattie mentali, portando anche alla riduzione del rischio di diverse patologie fisiche.

In risposta a queste tendenze, Academia Barilla ha creato delle ricette speciali con Barilla Protein+, versatili, dal sapore unico e perfette per i pasti della routine quotidiana, per chi è sempre di corsa e deve destreggiarsi tra mille cose da fare, ma desidera un piatto sano e bilanciato: - Fusilli Barilla Protein+ con broccolo romano, curcuma e agrumi; - Penne Rigate Barilla Protein+ con zucca, funghi, aceto balsamico e semi di girasole; - Spaghetti Barilla Protein+ con pomodorini datterini, olive taggiasche, olio al basilico e limone, mandorle tostate.

Barilla Protein+ aggiunge al gusto della pasta di sempre quel ‘plus’ di proteine che rende ogni ricetta, ancora più speciale. Nella confezione in cartoncino giallo da 400g, Barilla Protein+ è disponibile nei seguenti formati: Penne Rigate, Fusilli e Spaghetti.