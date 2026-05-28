Riso Scotti porta la tradizione italiana nel mondo
Parlano i manager del gruppo: in crescita la quota di export e i mercati presidiati
A TuttoFood 2026, Riso Scotti non ha soltanto portato la tradizione italiana del riso, ma anche un prodotto contemporaneo in continua evoluzione che dialoga con nuove culture gastronomiche globali attraverso la sua presenza affermata sui mercati internazionali.
I protagonisti della fiera sono stati il riso nelle sue diverse varianti e le bevande vegetali derivanti.
Nel corso dell'evento, EFA News ha raccolto i commenti di vari manager del gruppo: Umberto Rovati, direttore Marketing; Tomas Figueroa, Export Manager Plant-Based Drinks; Claudio Bellani, Export Manager Riso; Andrea Tosa, Export Manager Riso.
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EFA News - European Food Agency
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