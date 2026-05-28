Veneto: aiuti alle imprese della vongola

La Giunta regionale del Veneto ha approvato un intervento straordinario da 400.000 euro a sostegno delle imprese armatrici di motopescherecci dotati di draga idraulica aderenti ai CoGeVo di Venezia e Chioggia, colpite dalla gravissima crisi ambientale che ha portato al blocco totale della pesca delle vongole di mare (Chamelea gallina) e dei bibi (Sipunculus nudus) lungo la costa veneta.Il provvedimento...