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Veneto: aiuti alle imprese della vongola
Assessore Bond: “Settore in ginocchio che va sostenuto e difeso”
La Giunta regionale del Veneto ha approvato un intervento straordinario da 400.000 euro a sostegno delle imprese armatrici di motopescherecci dotati di draga idraulica aderenti ai CoGeVo di Venezia e Chioggia, colpite dalla gravissima crisi ambientale che ha portato al blocco totale della pesca delle vongole di mare (Chamelea gallina) e dei bibi (Sipunculus nudus) lungo la costa veneta.Il provvedimento...
lml - 60520
EFA News - European Food Agency
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