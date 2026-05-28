Il food & berverage sbanca i nuovi Cavalieri del Lavoro
Su 25 nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ben 13 appartengono al settore
Molti nomi noti, come Pallini, Ponti, Piraccini (Orogel) e Invernizzi.
Tredici su 25. Non è assolutamente niente male la presenza (massiccia, inutile dirlo) tra i nuovi Cavalieri del Lavoro 2026, nominati oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei rappresentanti del settore Food and beverage. Tredici su 25 significa che più della metà di coloro che hanno ricevuto l'onoreficenza appartengono al comparto. Vediamoli, in rigoroso ordine alfabetico.
- Vincenzo ANDRONACO - Terziario Commercio prodotti alimentari (Germania). Fondatore e amministratore del Gruppo Andronaco, attivo in Germania nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di specialità gastronomiche italiane. Originario di Messina, nel 1983 avvia ad Amburgo la sua prima attività, un punto vendita di frutta e verdura. Oggi il Gruppo Andronaco importa oltre 9.000 referenze alimentari, tra cui circa 1.900 etichette di vino italiano. Opera sul territorio tedesco con nove centri di distribuzione per complessivi 50 mila metri quadrati di superficie e una rete di 10 supermercati e bistrot. Occupa 300 dipendenti.
- Marina CVETIC - Agricoltura Vitivinicola (Abruzzo). È amministratore unico di Masciarelli Tenute Agricole, casa vitivinicola fondata nel 1981 dal marito per la valorizzazione dei vitigni autoctoni abruzzesi e oggi tra i principali produttori di Montepulciano d’Abruzzo. Già direttore commerciale dell’azienda, nel 2008, alla scomparsa del coniuge, ne assume la guida. Fin dai primi anni avvia la produzione di olio extravergine biologico e sviluppa l’internazionalizzazione. Oggi l’azienda è presente in oltre 50 paesi, con un export del 55%. Dai 2,5 ettari iniziali la superficie vitata è cresciuta fino a circa 320 ettari tra Chieti, Teramo, Pescara e L’Aquila. Ha sviluppato la produzione da 1 a oltre 2 milioni di bottiglie annue. Conta 22 etichette e occupa 35 dipendenti
- Sabato D'AMICO - Produzione alimentare (Campania). È amministratore delegato di D&D Italia, azienda di famiglia fondata nel 1968 e specializzata nella produzione di conserve alimentari. Nel 2000 ne assume la guida e avvia un percorso di crescita per linee esterne con l’acquisizione di due aziende del settore e l’inaugurazione di un nuovo stabilimento a Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno. Oggi il Gruppo è presente sul mercato con lo storico marchio D’Amico e altri brand. Conta tre stabilimenti tra Campania e Trentino-Alto Adige. Esporta in 86 paesi e occupa 140 dipendenti. Nel 2012, insieme ad altre nove aziende, ha inoltre fondato il consorzio “Tradizione Italiana”, di cui è amministratore delegato. La società consortile riunisce oggi 16 aziende e 38 stabilimenti in Italia.
- Katia DA ROS - Industria Prodotti refrigeranti (Veneto). È amministratore delegato di Irinox, azienda fondata dal padre nel 1989 come impresa specializzata in quadri elettrici e oggi attiva a livello internazionale nella produzione di abbattitori rapidi di temperatura e di sistemi di conservazione alimentare per il settore professionale e domestico. Nel 1992 entra in Irinox. Dal 2005 ne sviluppa l’internazionalizzazione con la costituzione di Irinox North America, da lei presieduta. Oggi l’azienda è presente in 92 paesi con un export superiore al 60%. Conta oltre 65.000 impianti installati nel mondo. Investe il 10% in ricerca e sostenibilità e detiene 57 brevetti. Con due stabilimenti in provincia di Treviso e cinque filiali distributive tra Nord America, Europa ed Emirati Arabi, occupa 350 dipendenti.
- Gioconda GRITTI - Terziario Ristorazione (Lombardia). Fondatrice e presidente del ristorante “Da Vittorio”, avviato nel 1966 a Bergamo insieme al marito. Sotto la sua guida “Da Vittorio” si afferma tra i riferimenti dell’alta ristorazione italiana, ottenendo tre stelle Michelin ed entrando nelle principali guide gastronomiche internazionali. Dai primi anni Duemila avvia un percorso di crescita nella ristorazione e di ampliamento nei settori del catering e dell’ospitalità. Oggi il Gruppo comprende, oltre allo storico ristorante di Brusaporto, due ristoranti “Da Vittorio” a Shanghai e St. Moritz, quattro ristoranti “DaV by Da Vittorio” tra Bergamo, Portofino e Milano e diverse attività nell’ospitalità. Nel settore del catering ha curato eventi di rilievo internazionale, tra cui le Olimpiadi Milano-Cortina. Occupa 635 dipendenti.
- Giangiacomo IBBA - Terziario Grande distribuzione (Sardegna). Presidente di F.lli Ibba, azienda di famiglia fondata nel 1950 a Oristano per la distribuzione all’ingrosso di generi alimentari e oggi tra i principali operatori della grande distribuzione organizzata in Sardegna e nel Centro Italia, con una quota del 25% del mercato isolano. Alla guida del Gruppo dal 2003, ne promuove la crescita attraverso l’ingresso nel canale cash&carry con l’insegna “Centro Cash” e le acquisizioni di CEDI Crai Tirreno, tra i principali centri distributivi del network CRAI, e dei supermercati Gieffe. Oggi il Gruppo opera con cinque insegne, di cui due proprietarie, 311 punti vendita tra diretti e affiliati, 11 piattaforme logistiche e circa 150 mila metri quadrati di superficie commerciale. Occupa direttamente 175 dipendenti
- Ambrogio Invernizzi - Agricoltura produzione lattiero-caseria (Piemonte). Presidente di Inalpi, azienda casearia fondata dal padre nel 1966 con un primo stabilimento di 800 metri quadrati a Moretta e oggi specializzata nella produzione di latte in polvere di alta qualità per uso industriale e professionale, di formaggio e burro. Ha raggiunto una capacità di lavorazione del latte pari a circa 500 tonnellate al giorno e ha ampliato la superfice degli stabilimenti fino agli attuali 140 mila metri quadrati. Opera con due stabilimenti a Moretta e Peveragno e conta una rete di circa 300 conferitori piemontesi. Occupa 370 dipendenti.
- Elisabetta MORO - Industria Macchine per dosatura (Veneto). Presidente di PFM, azienda fondata insieme al marito nel 1964 come piccola impresa specializzata nella produzione di semilavorati per il confezionamento e oggi attiva, attraverso 14 società, nella progettazione e produzione di macchine automatiche e sistemi di packaging per i settori alimentare, chimico e farmaceutico. Oggi opera con quattro siti produttivi in Italia e filiali in Germania, Regno Unito, Spagna e Canada. Ogni anno realizza oltre 600 macchine e sistemi di confezionamento. Occupa 660 dipendenti.
- Micaela Pallini - Industria Distilleria (Lazio). Presidente e amministratore delegato di Pallini, azienda di famiglia attiva dal 1875 nella produzione di distillati. Nel 2001 entra in Pallini, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Oggi Pallini è presente sul mercato con un’offerta di oltre 100 prodotti tra amari, sciroppi e liquori e con un export dell’80%. Commercializza circa 3 milioni di litri di prodotti l’anno. Con uno stabilimento a Roma, occupa 40 dipendenti.
- Bruno PIRACCINI - Industria Ortofrutta (Emilia Romagna) Cofondatore e presidente di Orogel, società cooperativa agricola nata a Cesena nel 1967 su iniziativa di un primo nucleo di 11 agricoltori e oggi tra i principali produttori in Italia di vegetali freschi e surgelati. Oggi il Gruppo Orogel riunisce 5 cooperative e 1.675 soci agricoli. Coltiva circa 9.500 ettari e opera con 3 stabilimenti produttivi tra Cesena, Policoro, in provincia di Matera (Basilicata) e Ficarolo in provincia di Rovigo (Veneto), 5 magazzini e 14 centri di ritiro. Commercializza ogni anno oltre 148 mila tonnellate di prodotto. Negli ultimi 10 anni ha investito circa 300 milioni di euro in logistica, sostenibilità e ampliamenti. Occupa 2.420 dipendenti, di cui 1.340 diretti.
- Giacomo PONTI - Industria alimentare (Piemonte). Presidente di Ponti, azienda di famiglia fondata nel 1787 e oggi tra i principali operatori italiani nella produzione di aceti, condimenti e conserve vegetali, con una quota di circa il 45% del mercato nazionale dell’aceto. Nel 2008 amplia la presenza del Gruppo nel biologico con l’acquisizione di Achillea e nel 2014 avvia l’internazionalizzazione con la nascita di Ponti USA e Ponti France. Opera con cinque stabilimenti tra Novara, Modena, Treviso e Frosinone. Distribuisce in 73 paesi, con un export del 50%. Con il 78% dei fornitori entro 300 chilometri dagli impianti valorizza una filiera corta. È presidente di Federvini.
- Alberto SORBINI - Industria integratori alimentari (Lombardia). È presidente di Enervit, azienda fondata dal padre nel 1954 come impresa farmaceutica di prodotti fitoterapici e oggi specializzata nella ricerca e nella produzione di integratori per attività sportive e nella nutrizione funzionale. Entrato in azienda negli anni ’80, ne diviene amministratore delegato nel 1991. Sotto la sua guida vengono realizzati investimenti in ricerca, viene inaugurato il nuovo stabilimento di Erba e potenziato lo storico sito produttivo di Zelbio, entrambi in provincia di Como, in Lombardia. Nei primi anni Duemila lancia il marchio EnerZona, linea di prodotti nutrizionalmente bilanciati diffusa in tutta Europa. Opera con due stabilimenti in Lombardia ed è presente in Spagna con una filiale. L’export è di circa il 17%. Occupa 340 dipendenti.
- Giuseppa VITALE - Terziario Commercio al dettaglio alimentare (Sicilia). Amministratore delegato di Prezzemolo & Vitale, azienda da lei fondata nel 1986 insieme al marito come piccola bottega alimentare a Palermo e oggi attiva nella distribuzione e nella gastronomia di alta qualità con dieci punti vendita a Palermo e sei a Londra. Nel 1996 trasforma il minimarket di famiglia nel primo food store “Prezzemolo & Vitale”, caratterizzato dall’integrazione tra prodotti freschi e specialità territoriali. Dal 2002 avvia l’espansione del marchio con nuove aperture e il lancio dell’e-commerce. Oggi commercializza migliaia di referenze alimentari con un modello orientato alla valorizzazione delle eccellenze territoriali. Occupa 230 dipendenti.
Fc - 60522
EFA News - European Food Agency
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