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CLARA MOSCHINI

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Famila: fatturato a 3,3 mld euro

L'insegna del Gruppo Selex ha raggiunto nel 2025 risultati record

Famila, insegna nazionale di Selex Gruppo Commerciale, accelera il proprio percorso di crescita consolidandosi come uno dei modelli più dinamici e autorevoli della Distribuzione Moderna Organizzata in Italia. I risultati lo confermano con un fatturato alla vendita nel 2025 di 3,3 miliardi di euro.  Una performance supportata da una solida progressione misurata sia a parità di rete (totale fatturato +4...

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EFA News - European Food Agency
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