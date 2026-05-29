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CLARA MOSCHINI

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RiminiWellness. Amadori: le proteine protagoniste

Giochi e sport all'insegna dell'alimentazione sana per il Food Partner ufficiale

Amadori è tra i protagonisti a RiminiWellness dove è presente in qualità di Food Partner ufficiale. Nel corso della manifestazione, che si tiene in questi giorni a Riminifiera, il gruppo sta passando in rassegna tutti i suoi brand più importanti, che si fanno portavoce delle proteine come fonte di benessere: da Veggy Amadori al recentemente acquisito Unconventional.

Nel corso della fiera, Matteo Conti, direttore centrale Marketing Strategico del Gruppo Amadori, ha illustrato i colori delle quattro "proteine nobili".

Guarda il video:

Photo gallery Stand Amadori a RiminiWellness 2026 Matteo Conti, direttore centrale Marketing Strategico del Gruppo Amadori Amadori - pannello a RiminiWellness 2026
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EFA News - European Food Agency
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