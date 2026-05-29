La Settimana di EFA News

Il f&b sbanca i nuovi Cavalieri del Lavoro. Su 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ben 13, cioè più della metà, appartengono al settore food&beverage. Molti i nomi noti, come Pallini, Ponti, Piraccini (Orogel) e Invernizzi (Inalpi).

RiminiWellness, tutti in pista. La 20ª edizione di RiminiWellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group in corso alla Fiera di Rimini, ha portato in salone e sulla Riviera il meglio del mondo fitness, sport, wellness e healthy lifestyle, con 30 padiglioni, aree outdoor, piscine e oltre 190mila metri quadrati tra spazi indoor e outdoor

RiminiWellness/2. Focus su Barilla e Amadori. Per il secondo anno consecutivo Barilla Protein+, la pasta con un ‘plus’ di proteine che si fregia del premio "Prodotto dell’Anno", torna protagonista a RiminiWellness 2026. Il Gruppo Amadori, dal canto suo, in qualità di Food Partner ufficiale, ha rinnovato il proprio impegno al fianco dell'evento più importante in Italia dedicato al benessere a 360°. "Amadori - The Italian Protein Group" accoglierà i visitatori in uno spazio animato dal claim "Proteine buone per tutti".

Chef Express con Ichnusa a Cagliari. Chef Express e Ichnusa hanno inaugurato il nuovo ristorante Ichnusa Beer & Burger all’interno del molo imbarchi dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas. L’idea del nuovo ristorante è nata dal fatto che l’aeroporto di Cagliari si trova a pochi chilometri dal birrificio, il più antico della Sardegna: non a caso il menu valorizza ingredienti e sapori tipici del territorio sardo.

Conserve Italia, festeggia i primi 50 anni. Conserve Italia ha scelto lo stabilimento di Pomposa, in provincia di Ferrara, uno dei più importanti poli europei per la trasformazione del pomodoro, per presentare la conclusione del Piano investimenti 2023-2026 da 90 milioni e dare il via alle celebrazioni per il 50° anniversario dalla fondazione del gruppo.

Salumi Dop e Igp, comparto da 2,25 mld. Nel corso dell’Assemblea di Salumitalia è stato riaffermato il ruolo strategico dei salumi Dop e Igp nel rapporto con i consumatori. Il comparto, nel complesso, vale circa 2,25 miliardi di euro, pari a circa il 25% dell’intera salumeria italiana.

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