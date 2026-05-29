L'healthtech italiano al 1° festival europeo della salute

Il mondo healthtech italiano si incontrerà a Milano dal 4 al 6 giugno per la Milano Health Week, il primo festival europeo dedicato alla salute, prevenzione e innovazione medica. L’evento, alla sua prima edizione, sarà gratuito e aperto a tutti, distribuito in sei padiglioni tematici: salute femminile, salute maschile, salute cardiometabolica e peso, salute mentale, gastroenterologia e nutrizione, e oncologia. I partecipanti potranno usufruire di screening, assistere a dimostrazioni tecnologiche, e confronto diretto con gli esperti.



I partner includono alcune delle startup e scaleup healthtech italiane più promettenti, tra cui Unobravo, Serenis, Holifya, Robin Health, Gigey, Dr.Feel e aindo.



Sabato 6 giugno alle ore 16:45, Alessandra Cestaro di Holifya, la piattaforma online per la gestione clinica delle terapie farmacologiche per obesità (GLP-1/ GLP-1-GIP) e Alessandro Monterosso di Niino, il servizio AI per i trasporti sanitari non urgenti, si troveranno sul palco principale per parlare di innovazione digitale e servizi al paziente.



Robin Health affiancherà i team medici di IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS Istituto Auxologico Italiano nel padiglione dedicato alla salute cardiometabolica e peso, dove verranno offerti screening gratuiti quali la misurazione di profilo glicemico e lipidico, composizione corporea e grasso epatico. Ai partecipanti verrà richiesto di indicare una stima dei risultati sulla piattaforma sviluppata da Robin Health, in cui poi verranno paragonati ai risultati effettivi una volta concluse le visite. Alla fine del percorso, i partecipanti riceveranno un report personalizzato via email, che includerà una valutazione di salute cardiometabolica e un punteggio di consapevolezza.



I co-founder di Robin Health, ossia Giacomo De Lorenzo, Michele Giannotta, Nicholas Parini, si troveranno inoltre sul palco principale alle 18:30 del 4 giugno per parlare del potere dei dati nel leggere i segnali del corpo del paziente, portando consigli pratici su come prendere il controllo della propria salute.



Per tutta la durata dell’evento, Holifya, in qualità digital partner per l'obesity care, offrirà ai partecipanti uno screening gratuito di idoneità alle terapie GLP-1 e GIP, oltre a una valutazione clinica preliminare per capire se il paziente è idoneo alla terapia farmacologica (BMI, comorbidità, anamnesi), entrambe erogate dal team medico Holifya. Chi risulterà idoneo potrà accedere al percorso completo della startup, che include la terapia, il digital companion, e un supporto multidisciplinare quotidiano di professionisti: medico, nutrizionista, psicologo, e coach.



Il mercato healthtech italiano è in forte crescita, trainato dalla necessità di digitalizzare e modernizzare il sistema sanitario (con un supporto di 15,63 miliardi di euro dal PNRR per la cosiddetta Missione Sanità) e le opportunità portate da avanzamenti tecnologici e intelligenza artificiale.

Secondo EY, nel 2025 il segmento health & life science era secondo solo al deep tech in quanto investimenti in startup e scaleup italiane, con 357 milioni di euro raccolti in 37 round, un aumento del 32% rispetto al 2024. Il primo trimestre del 2026 ha già registrato 9 round per un totale di 24 milioni, secondo uno studio di Growth Capital e Italian Tech Alliance, di cui 5 nel campo digital health. Tra questi figura Robin Health, che ha completato un round pre-seed di 2 milioni di euro guidato da Step Fund.

Di sewguto vediamo alcuni dei partecipanti all'eevento.

Unobravo



Centro clinico di psicologia online più grande d'Europa. Riconosciuto dall’APA (American Psychological Association), mette in contatto le persone con 3500 terapeuti selezionati per competenza ed empatia. Dalla sua fondazione nel 2019, ha erogato 1,6 milioni di sedute.



Serenis



Centro medico autorizzato che offre un servizio di psicologia online e in presenza, unendo la psicoterapia a servizi di nutrizione, psichiatria e coaching per il benessere fisico e mentale. La sua rete conta più di 3.500 professioniste e professionisti che aiutano ogni settimana migliaia di persone a prendersi cura del proprio benessere mentale e fisico.



Holifiya



Piattaforma online per la gestione clinica delle terapie farmacologiche per obesità (GLP-1/ GLP-1-GIP). Holifya è una clinica digitale con un modello clinico validato sui pazienti in carico, progettata come Patient Support Program farmacologico: integra diagnostica avanzata, AI e supervisione medica continua per rendere più sicure ed efficaci le nuove terapie e aumentare l’aderenza nel tempo.



Robin Health



Piattaforma digitale per supportare percorsi di gestione del peso e miglioramento della salute metabolica, con un approccio preventivo e data-driven. Integra dati comportamentali (ad esempio legati all’alimentazione), biometrici e clinici, inclusi i dati relativi a eventuali terapie farmacologiche anti-obesità come i GLP-1, in un’esperienza utente immediata, trasformandoli in informazioni chiare e condivisibili con gli specialisti.



Gigey



Piattaforma online dedicata al benessere, integra mappatura biometrica, protocolli di cura personalizzati mente-corpo e monitoraggio predittivo. I dati degli utenti vengono utilizzati per offrire percorsi di cura della salute più efficaci, veloci, personalizzati e accessibili, e supportare i professionisti della salute ad esercitare la loro professione al meglio.

Dr.Feel



Poliambulatorio virtuale autorizzato dal Servizio Sanitario Nazionale e il principale partner per il corporate wellbeing di importanti aziende, assicurazioni e fondi sanitari. L’app integra assistenza sanitaria immediata, percorsi online con nutrizionisti, psicologi e altri specialisti selezionati, e tecnologie avanzate per una gestione smart, personalizzata e predittiva della salute.



aindo



La missione è aiutare le organizzazioni a trasformare dati sensibili in evidenze affidabili, senza compromettere privacy o controllo. Utilizzando AI generativa all'avanguardia, il software genera dati sintetici di alta qualità che preservano il valore statistico e clinico dei dataset real-world proteggendo al tempo stesso informazioni personali e sensibili.



