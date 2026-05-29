It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Monster energy corre veloce con l'Aprilia

Il drink energizzante sponsor dal Gran Premio d’Italia 2026

Monster Energy, il marchio di integratori energizzanti, annuncia una nuova partnership pluriennale con Aprilia. A partire dal Gran Premio d’Italia 2026, l'accordo vedrà le due realtà condividere un percorso comune in MotoGP. La nuova intesa rappresenta un importante passo strategico per la Casa di Noale e segnerà un ulteriore rafforzamento della collaborazione dal 2027, quando Monster Energy assumerà anche...

Fc - 60569

EFA News - European Food Agency
Similar