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Monster energy corre veloce con l'Aprilia
Il drink energizzante sponsor dal Gran Premio d’Italia 2026
Monster Energy, il marchio di integratori energizzanti, annuncia una nuova partnership pluriennale con Aprilia. A partire dal Gran Premio d’Italia 2026, l'accordo vedrà le due realtà condividere un percorso comune in MotoGP. La nuova intesa rappresenta un importante passo strategico per la Casa di Noale e segnerà un ulteriore rafforzamento della collaborazione dal 2027, quando Monster Energy assumerà anche...
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EFA News - European Food Agency
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