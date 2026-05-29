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CLARA MOSCHINI

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Italia del Gusto, all'insegna di qualità e inclusione

Intervista a Tuttofood con Giacomo Ponti, presidente del consorzio

A Tuttofood 2026, la presenza di Italia del Gusto con diversi marchi del consorzio ha promosso il Made in Italy e i prodotti di alta qualità del settore agroalimentare.

In occasione della fiera, Italia del Gusto ha donato il food truck realizzato in collaborazione con PizzAut, un progetto che ha unito inclusione, lavoro e cultura del cibo, nato per dare un’opportunità lavorativa a persone autistiche.

Nel corso della fiera, EFA News ha raccolto il commento di Giacomo Ponti, presidente di Italia del Gusto.

Guarda il video:


Photo gallery Italia del Gusto a TuttoFood 2026 Giacomo Ponti, presidente di Italia del Gusto
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EFA News - European Food Agency
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