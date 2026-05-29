Italia del Gusto, all'insegna di qualità e inclusione

A Tuttofood 2026, la presenza di Italia del Gusto con diversi marchi del consorzio ha promosso il Made in Italy e i prodotti di alta qualità del settore agroalimentare.

In occasione della fiera, Italia del Gusto ha donato il food truck realizzato in collaborazione con PizzAut, un progetto che ha unito inclusione, lavoro e cultura del cibo, nato per dare un’opportunità lavorativa a persone autistiche.

Nel corso della fiera, EFA News ha raccolto il commento di Giacomo Ponti, presidente di Italia del Gusto.

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