Conserve Italia: 50 anni con lo sguardo al domani

Cinquant’anni di storia e uno sguardo rivolto con decisione al futuro. Conserve Italia ha scelto lo stabilimento di Pomposa, nel ferrarese - uno dei più importanti poli europei per la trasformazione del pomodoro - per presentare la conclusione del Piano investimenti 2023-2026 e dare ufficialmente il via alle celebrazioni per il 50° anniversario dalla fondazione del Gruppo, avvenuta il 24 maggio 1976.

Il Piano investimenti da 90 milioni di euro, ha interessato sette stabilimenti del gruppo con oltre la metà delle risorse destinate proprio a Pomposa, non a caso ribattezzata “Pomposa smart factory”.

Abbiamo raccolto i commenti di Maurizio Gardini e di Pier Paolo Rosetti, rispettivamente presidente e direttore generale di Conserve Italia.

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