Emilia-Romagna: oltre 2,1 mln euro per filiere ittiche

Dalle infrastrutture per lo sbarco del pescato agli impianti a servizio dei mercati ittici, passando per interventi destinati a migliorare sicurezza, efficienza e operatività delle attività portuali legate alla pesca. L’Emilia-Romagna investe oltre 2,1 milioni di euro per sostenere tre progetti nei Comuni di Cesenatico (Fc), Rimini e Goro (Fe), finanziati nell’ambito del Programma europeo Feampa 2021-2027 dedicato allo sviluppo e alla modernizzazione della filiera ittica.

La Regione ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi e assegnato i contributi per realizzare interventi su strutture e aree strategiche per le attività di pesca, con opere che riguardano l’ammodernamento delle dotazioni tecniche, il miglioramento delle condizioni operative e interventi legati all’efficientamento energetico e alla sicurezza delle infrastrutture utilizzate quotidianamente dagli operatori del comparto.

Nel dettaglio, al Comune di Cesenatico sono stati concessi contributi per 769.568 euro per la riqualificazione di alcuni ambienti del mercato ittico, la realizzazione di una nuova cella frigorifera, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e nuove attrezzature funzionali alle attività portuali. Al Comune di Rimini 693.290 euro per l’installazione di un impianto tecnico destinato alla produzione del ghiaccio. Al Comune di Goro sono stati concessi 670.048 euro per interventi di innalzamento di parte della banchina interessata dal fenomeno delle maree e della soglia di accesso al porto in prossimità del punto di sbarco del pescato.

“Con questi interventi continuiamo a investire concretamente nella modernizzazione delle infrastrutture a servizio della pesca dell’Emilia-Romagna, sostenendo un comparto che rappresenta un presidio economico, occupazionale e identitario fondamentale per molte comunità della nostra costa", afferma l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Alessio Mammi. "Migliorare mercati ittici, banchine, aree di sbarco e dotazioni tecniche significa rendere più sicure ed efficienti le attività quotidiane delle imprese, rafforzare la capacità operativa della filiera e accompagnare il settore verso una transizione più sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico. La pesca regionale sta affrontando trasformazioni importanti, tra aumento dei costi, cambiamento climatico e necessità di innovazione delle infrastrutture: per questo è fondamentale continuare a utilizzare al meglio le risorse europee per sostenere investimenti concreti, capaci di rafforzare competitività, qualità del lavoro e capacità produttiva lungo tutta la filiera ittica regionale”.

Gli interventi finanziati rientrano nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027, Priorità 1, Obiettivo specifico 1.1, Azione 3, dedicata agli investimenti nei porti della pesca e nelle infrastrutture per incrementare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di sbarco e rafforzare sicurezza e condizioni di lavoro degli operatori del comparto. L’avviso pubblico, approvato dalla Regione Emilia-Romagna, sostiene interventi nelle infrastrutture fisiche dei porti di pesca e dei luoghi di sbarco, oltre a opere legate ai sistemi di energia rinnovabile. I tre progetti ammessi sono stati finanziati integralmente per un contributo complessivo di 2.132.906 euro. La concessione definitiva e la liquidazione delle risorse avverranno a seguito del completamento degli ultimi controlli amministrativi previsti dalla procedura.