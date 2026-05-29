Intesa Sanpaolo: a Cervasca nuova ecostalla

E’ attiva a Cervasca l’Ecostalla, realizzata dalla Cooperativa I Tesori della Terra grazie al progetto “Ecostalla: allevamento etico per lo sviluppo rurale”, sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi, che ha permesso di avviare un modello di allevamento sostenibile, rispettoso del benessere animale e capace di creare occupazione per persone fragili, attraverso percorsi di formazione e inserimento lavorativo.

Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese è stato sostenuto attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100mila euro grazie alla generosità di cittadini, imprese e della Banca stessa che ha partecipato attivamente, contribuendo con 2 euro per ogni acquisto effettuato dai clienti di molti prodotti in modalità online.

Le risorse raccolte hanno consentito di completare un’infrastruttura totalmente eco-compatibile, costruita con materiali sostenibili, senza consumo di suolo e nel pieno rispetto del benessere animale, oltre a realizzare un magazzino per lo stoccaggio dei foraggi e a installare impianti fotovoltaici per coprire in modo sostenibile il fabbisogno energetico.

Fondamentale anche l’impatto sociale dell’iniziativa: grazie al progetto sono stati attivati dei tirocini, offrendo a persone con disabilità o in situazioni di fragilità un’opportunità concreta di formazione e inserimento lavorativo nella filiera dell’agricoltura sociale, in collaborazione con la Cooperativa Il Ramo.

Nel complesso, il progetto ha coinvolto oltre un centinaio di persone, tra lavoratori e tirocinanti, generando benefici diffusi anche per la comunità: migliaia di clienti del caseificio, la grande distribuzione e circa 400 visitatori l’anno della Fattoria Didattica della cooperativa, tra scuole della provincia di Cuneo, famiglie e cittadini che potranno ora conoscere da vicino un modello innovativo di sviluppo rurale sostenibile e inclusivo.

“Questo traguardo dimostra che l'economia del bene comune è possibile quando il territorio risponde con così grande generosità. Grazie a Intesa Sanpaolo, Cesvi e ai tanti donatori, oggi offriamo nuove opportunità di dignità lavorativa a persone fragili, in un contesto produttivo all'avanguardia e totalmente sostenibile. È la conclusione di un cantiere, ma l'inizio di una nuova stagione per la nostra agricoltura sociale”, racconta Maurizio Bergia della Cooperativa I Tesori della Terra.

Da parte sua, Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo: “Abbiamo scelto insieme a Cesvi di sostenere la Cooperativa I Tesori della Terra perché il suo progetto coniuga attenzione alle persone, al territorio e all’ambiente. La realizzazione dell’Ecostalla offre nuove opportunità a bambini, giovani e famiglie in difficoltà e contribuisce a rafforzare una comunità più solidale e inclusiva. Con il Programma Formula della Banca dei Territori vogliamo favorire questa rete di solidarietà condivisa, capace di trasformare l’impegno comune in valore reale. In Piemonte, questo approccio si è già tradotto nel sostegno a oltre 20 iniziative, con donazioni per 2,5 milioni di euro a favore di giovani, famiglie, anziani”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.