Intesa Sanpaolo/2. Sostegno a “Futuro IN Fattoria Sociale”

Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “Futuro IN Fattoria Sociale” della Cooperativa agricola e sociale Fattoria Sociale Arl attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusività e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’iniziativa, selezionata nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con Cesvi, nasce con l’obiettivo di trasformare l'agricoltura biologica e la ristorazione a Km 0 in strumenti concreti di autonomia, creando nuove opportunità occupazionali e relazionali per giovani con disabilità o nello spettro autistico a Spoleto.

La raccolta fondi sarà attiva fino al 31 agosto su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, dove tutti possono fare una donazione e visualizzare l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/futuroinfattoriasociale

La Banca parteciperà attivamente al traguardo dei 100mila euro, contribuendo con 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

La Fattoria Sociale è un luogo in cui inclusione, lavoro e relazioni si incontrano ogni giorno. Lo spazio comprende terreni coltivati, un laboratorio di trasformazione e una Trattoria sociale, affiancata oggi anche da un Bistrot nel centro di Spoleto. Qui giovani con disabilità e nello spettro autistico possono sperimentarsi in attività diverse e complementari: dalla coltivazione di ortaggi e piante aromatiche alla trasformazione dei prodotti, fino alla ristorazione e alla vendita diretta. Negli anni, questo modello ha già dimostrato la sua efficacia: alcuni giovani sono stati inseriti stabilmente nella cooperativa, costruendo competenze, autonomia e relazioni. Oggi la Cooperativa vuole fare un passo in più. Con il progetto “Futuro IN Fattoria Sociale” intende rafforzare e sviluppare le attività già avviate, ampliando la capacità della Fattoria di accogliere nuovi inserimenti lavorativi e definendo contesti di lavoro sempre più strutturati, continuativi e formativi all’insegna delle due parole chiave che compongono l’acronimo “IN” del titolo: Inclusione e Innovazione.

Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per:

- acquistare attrezzature agricole dedicate per migliorare la produzione biologica e la conservazione di ortaggi, verdure e piante officinali;

- potenziare il laboratorio di trasformazione, in particolare per la produzione di tisane, attraverso l’acquisto di nuove attrezzature;

- acquistare strumenti per il confezionamento dei prodotti a Km 0;

- rafforzare l’identità visiva della Fattoria Sociale, con una grafica coordinata e la possibile creazione di un marchio dedicato;

- aumentare di almeno 2 unità il numero di giovani inseriti lavorativamente nelle attività esistenti;

- sostenere il lavoro degli educatori che affiancano i beneficiari e il monitoraggio delle attività da parte del partner “Il Cerchio”.

“Essere stati selezionati all’interno del Programma Formula", afferma il presidente di Cooperativa agricola e sociale Fattoria Sociale Marco Pennacchi, "rappresenta per noi un’opportunità molto importante di crescita e con il progetto Futuro IN Fattoria Sociale vogliamo offrire nuove possibilità ai nostri ragazzi. In Fattoria ogni persona può trovare uno spazio di inclusione, crescita personale e benessere, attraverso attività concrete che valorizzano capacità, autonomia e relazioni. Grazie ai fondi raccolti, potremo ampliare le opportunità educative e lavorative, coinvolgere nuovi ragazzi, potenziare le attrezzature e arricchire i materiali e i laboratori”.

“Il sostegno a progetti come ‘Futuro IN Fattoria Sociale’ rappresenta la prova tangibile di come la finanza d'impatto possa farsi motore di sostenibilità, progresso e inclusione sociale", commenta Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo - Attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi, abbiamo creato un ecosistema in cui cittadini e imprese partecipano direttamente al rilancio del territorio generando benefici duraturi per l’intera comunità. Un impegno che ha permesso di raccogliere ad oggi in Toscana e Umbria oltre 1,9 milioni a sostegno di 16 progetti ad alto impatto sociale, ambientale e occupazionale”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.