Genova, stretta contro l'alcol

Quando non sanno bene che pesci pigliare, le autorità amministrative di Genova si scagliano contro la movida e l'alcol, soprattutto quello serale, reo di "imbruttire" l'immagine della città. Che, effettivamente, non ne ha bisogno viste le pietose condizioni in cui versa a livello di igiene pubblica. Ebbene, in questi giorni, il Comune di Genova ha approvato una proposta di modifica del regolamento d...