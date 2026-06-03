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Genova, stretta contro l'alcol
Per tutelare il decoro, modifiche ai regolamenti che riguardano negozi sfitti e bevande da asporto
Quando non sanno bene che pesci pigliare, le autorità amministrative di Genova si scagliano contro la movida e l'alcol, soprattutto quello serale, reo di "imbruttire" l'immagine della città. Che, effettivamente, non ne ha bisogno viste le pietose condizioni in cui versa a livello di igiene pubblica. Ebbene, in questi giorni, il Comune di Genova ha approvato una proposta di modifica del regolamento d...
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EFA News - European Food Agency
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