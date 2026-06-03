Pietro Coricelli torna in sella per beneficenza

Giunta alla quarta edizione, la Charity Ride di Pietro Coricelli S.p.A. rinnova il proprio impegno a favore del territorio sostenendo Aglaia Spoleto Odv. Anche quest’anno i dipendenti dell’azienda olearia sono stati protagonisti di una raccolta fondi dedicata all’associazione spoletina.

Una pedalata che unisce sport, spirito di squadra e solidarietà. Si è svolta ieri, per il quarto anno consecutivo, “Pietro Coricelli Charity Ride”, l’iniziativa benefica promossa da Pietro Coricelli S.p.A. che ha coinvolto il personale dell’azienda in una raccolta fondi a sostegno di Aglaia Spoleto Odv, realtà che da oltre trent’anni offre cure palliative e supporto ai malati e alle loro famiglie nel territorio spoletino.

L’iniziativa si è inserita nel programma de La SpoletoNorcia in MTBtb30 maggio-2 giugno), la più importante manifestazione ciclistica del Centro Italia, di cui Pietro Coricelli S.p.A. è Title Sponsor dal 2022. Un evento che negli anni è diventato punto di riferimento per appassionati di bicicletta, cicloturismo e natura, valorizzando il territorio umbro attraverso sport e sostenibilità.

Per l’occasione, l’azienda ha sostenuto i costi di iscrizione dei dipendenti e collaboratori aderenti e ha devoluto 1 euro per ogni chilometro percorso, destinando l’intero ricavato ad Aglaia Spoleto Odv. I partecipanti hanno potuto scegliere tra quattro diversi tracciati, contribuendo concretamente alla raccolta fondi attraverso la propria partecipazione.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di rinnovare un’iniziativa che per noi rappresenta molto più di una semplice pedalata: è un momento di condivisione, partecipazione e attenzione concreta verso il territorio e la comunità. La Charity Ride coinvolge i nostri collaboratori in un’esperienza che unisce sport, spirito di squadra e solidarietà, trasformando un gesto semplice in un aiuto reale per chi ne ha bisogno. Sostenere Aglaia Spoleto Odv significa essere al fianco di una realtà che ogni giorno offre supporto, cura e vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie, svolgendo un lavoro di straordinario valore umano”, dichiara Chiara Coricelli, presidente e amministratore delegato di Pietro Coricelli S.p.A.

“Siamo profondamente grati a Chiara Coricelli, amministratore delegato di Pietro Coricelli S.p.A., e a tutti i collaboratori dell’azienda per la sensibilità e la vicinanza che continuano a dimostrarci attraverso questa iniziativa. La Charity Ride rappresenta un gesto concreto di attenzione verso il territorio e verso le persone che ogni giorno affrontano momenti di fragilità. Grazie a questo sostegno possiamo continuare a garantire assistenza, presenza e umanità ai pazienti e alle loro famiglie”, dichiara Massimo Recchi, presidente di Aglaia Spoleto Odv. “Sapere di poter contare sulla partecipazione attiva di un’azienda e dei suoi dipendenti ci dà ogni anno nuova energia e conferma quanto la solidarietà possa diventare un vero motore di comunità”.